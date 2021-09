Marcão está cheio de problemas para escalar o Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/09/2021 12:24

Cheio de problemas médicos, o Fluminense divulgou sua lista de relacionados para o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira às 19h, no Mineirão. Apesar de estarem com dores musculares, André e Nonato viajaram com a delegação e serão reavaliados momentos antes do jogo, mas com poucas chances.

Por outro lado, Martinelli segue fora, em trabalho de transição após dores na coxa esquerda. E Manoel, com dores no joelho direito, também não viajou, assim como Lucca, Egídio e Gabriel Teixeira, todos em trabalho de transição após problemas musculares.



Outro desfalque é Cazares, que não pode jogar a Copa do Brasil por já ter atuado pelo Corinthians. Por outro lado, o Fluminense terá Jhon Arias, de volta após viajar à Colômbia para o enterro da avó. A tendência é que o atacante fique no banco de reservas.



O Fluminense perdeu no Rio de Janeiro a partida de ida por 2 a 1 e precisa vencer por dois gols de diferença no Mineirão para se classificar. Ou por um gol de vantagem e levar a disputa para os pênaltis.

O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Wellington (André), Wallace (Nonato) e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.