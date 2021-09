Nenê deixou o Fluminense e acertou seu retorno ao Vasco da Gama - Lucas Merçon/Fluminense

Nenê deixou o Fluminense e acertou seu retorno ao Vasco da GamaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/09/2021 14:11

Rio - Após a rescisão do meia Nenê com o Fluminense, o presidente do clube, Mário Bittencourt, postou uma homenagem ao atleta em seu perfil no Instagram. Apesar do clima amistoso na saída do "vovô garoto", de acordo com o portal "UOL", a saída inesperada para o Vasco da Gama causou certo incômodo internamente entre os dirigentes do Tricolor.

Antes de acontecer com o Fluminense, São Paulo e Vasco passaram por situações parecidas nas despedidas do experiente meia. A insatisfação fez com que a transferência acontecesse. No caso do Tricolor em 2021, os inúmeros jogos no banco de reservas fizeram com que Nenê fosse se afastando do clube.

Em 2020, o presidente do Flu, Mário Bittencourt, foi quem bancou a renovação contratual de Nenê. Agora, mesmo entendendo o lado profissional, o mandatário das Laranjeiras não gostou da maneira como as coisas foram conduzidas.

Outros dirigentes também não gostaram da negociação “às escondidas” do rival, que, apesar de disputar a Série B, atraiu o meio-campista. Apesar disso, o respeito prevaleceu na nota de despedida emitida pelo Fluminense na manhã da última terça-feira, quando houve a rescisão contratual.