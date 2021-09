Fluminense precisa vencer o Atlético-MG por dois ou mais gols de diferença para avançar à semifinal da Copa do Brasil - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Fluminense precisa vencer o Atlético-MG por dois ou mais gols de diferença para avançar à semifinal da Copa do BrasilFoto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 15/09/2021 18:03

Nesta quarta-feira (15), o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, às 19h, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Galo, no Engenhão, pelo jogo de ida. Neste caso, o clube carioca precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

Escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Wellington, Yago e Nonato; Luiz Henrique. Caio Paulista e Fred.

Fluminense chegou em Belo Horizonte com muitos desfalques, principalmente na equipe titular. Dessa vez, o Tricolor não poderá contar com os volantes André e Martinelli, além do lateral-esquerdo Egídio e os atacantes Lucca e Gabriel Teixeira, lesionados.