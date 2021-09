Luccas Claro revela segredo para o Fluminense garantir classificação na Copa do Brasil - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/09/2021 16:32

Publicado 15/09/2021 16:32

Rio - Nesta quarta-feira (15), o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para reverter o placar, o Tricolor precisa o confronto por dois ou mais gols de diferença.

Além disso, o zagueiro Luccas Claro revelou o segredo para garantir a classificação à semifinal do torneio. Por outro lado, o Fluminense chegou ao Mineirão com desfalques. Os volantes André e Nonato foram relacionados, mas ainda são dúvidas para o duelo contra o Galo, pois no treino da última terça-feira, sentiram dores no treinamento.

"O segredo é manter o estilo de jogo. Sempre respeitando todos os adversários, mas o mesmo respeito que colocamos dentro de casa, colocamos fora também. Temos que acreditar que podemos vencer tanto dentro como fora de casa. Então é nisso que acreditamos, que o resultado positivo pode vir. Eu acredito muito no nosso time", disse o zagueiro Luccas Claro.