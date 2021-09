Marcão - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 16/09/2021 10:30

Rio - Após a eliminação para o Atlético-MG, o técnico Marcão analisou a postura do Fluminense na partida. O comandante elogiou a atuação no primeiro tempo, mas admitiu que após sair atrás do marcador no Mineirão, o Tricolor não conseguiu reagir e acabou dando adeus a luta pelo título na Copa do Brasil.

"Tentamos de tudo. Primeiro colocamos o Arias por dentro, mas não estava resultando muito, e adiantamos mais um atacante, fizemos duas linhas de área para pesarmos mais a área. Mas não conseguimos empatar. Os meninos fizeram de tudo, tentamos de tudo. Lógico que queríamos sair daqui com um resultado muito positivo, voltar com essa classificação para o Rio de Janeiro, mas infelizmente não deu. Fizemos uma boa partida diante de uma equipe muito bem treinada", afirmou.



O gol único que deu a vitória do Galo na partida foi marcado após penalidade cometida por Danilo Barcelos. Marcão foi perguntado sobre o alto número de pênaltis contra o Tricolor na temporada. Ao todo foram 15 em 51 partidas.

"Já pedimos aos nossos analistas para pegarmos todos os lances, tudo que puderem, para chegarmos a um denominador comum e saber o que está acontecendo, para que não possa acontecer mais", disse.