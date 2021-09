Luccas Claro travou um equilibrado duelo com Hulk no Mineirão - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 15/09/2021 22:02

Belo Horizonte - Eliminado da Copa do Brasil nesta quarta-feira com a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, que somou o placar acumulado de 3 a 1, o Fluminense não facilitou a missão do favorito Galo. Após a partida, válida pela volta das quartas de final da competição, Luccas Claro lamentou a queda, mas enalteceu a postura da equipe.



"É triste você ser eliminado de uma competição tão importante como a Copa do Brasil, mas não podemos nos abater. Saímos de cabeça erguida porque nós não entregamos o jogo, lutamos até o final, sabendo da dificuldade. Atualmente, o Atlético é uma das melhores equipes do Brasil, a gente sabia disso, tentou marcar forte e sair no contra-ataque. Infelizmente não conseguimos, mas saímos de cabeça erguida e fortes no Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer ainda e agora é manter o foco e não se abater nesse momento", disse o zagueiro.



Na próxima segunda-feira, o Fluminense vira a chave e enfrenta o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal. O duelo, de adversários diretos na tabela, sétimo e oitavo colocados, é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.