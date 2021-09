Bem marcado, Fred teve uma única chance clara de gol no Mineirão - Pedro Souza/Atlético

Bem marcado, Fred teve uma única chance clara de gol no MineirãoPedro Souza/Atlético

Publicado 15/09/2021 20:53

Belo Horizonte - Titulares na derrota mais humilhante da história da seleção brasileira, no fatídico 7 a 1 imposto pela Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, Hulk e Fred se reencontraram no Mineirão com o futuro de Atlético-MG e Fluminense na Copa do Brasil. Com um gol de pênalti, o atacante do Galo não precisou de superpoderes para selar a eliminação dos cariocas com a vitória por 1 a 0, na noite desta quarta-feira. Mais eficiente, os donos, confortáveis pela triunfo por 2 a 1, no Engenhão, garantiu a vaga para semifinal e, de quebra, a premiação de R$ 7,3 milhões.

Com sete desfalques, o Tricolor não buscou desculpas no gramado do Mineirão. Guerreiro, colheu os frutos do bem organizado sistema defensivo armado por Marcão, que anulou o trio formado por Zaracho, Vargas e Hulk. Com espaço, o Fluminense superou os problemas, se impôs e criou as duas melhores chances do primeiro tempo. Na cabeçada de Fred, Everson evitou o gol com uma grande defesa. Em outra chance clara, Luiz Henrique desperdiçou boa chance após uma saída atabalhoada do goleiro do Galo.

A irritação de Cuca à beira no gramado pela atuação no primeiro tempo teve influência direta na virada de comportamento do Atlético na volta do intervalo. Com Diego Costa no lugar de Vargas, o Galo conseguiu prender mais a bola na frente e abrir espaço para o avanço de Jair e Nacho na armação. O domínio foi convertido em boas chances. O gol, que parecia questão de tempo, aconteceu na cobrança de pênalti de Hulk, aos dez minutos, após a confirmação do VAR no desvio do cruzamento de Mariano, ex-Fluminense.

Foi uma ducha de água fria nos planos de Marcão. O resultado de 3 a 1 no placar agregado aumentou a pressão, que, aos poucos, se transformou em desespero, como a desorganização do Fluminense revelou. Com mais espaço, o Galo cresceu sob o comando de Diego Costa. Para não deixar o ritmo cair, Cuca renovou o fôlego com a entrada de Réver, Keno e Sacha. As mexidas de Marcão - Arias, Calegari, Gustavo Apis, Bobadilla e Abel Hernández - não surtiram o efeito esperado. E de forma melancólica o cronometro correu até os 49 minutos para decretar o adeus do competitivo Fluminense.

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

Local: Mineirão

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Gols: 2º tempo - Hulk (11 minutos)

Cartões amarelos: Zaracho; Yago, Danilo Barcelos

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Atlético-MG: Everson, Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Réver), Allan, Nacho Fernández (Sacha) e Zaracho (Keno); Vargas (Diego Costa) e Hulk (Nathan). Técnico: Cuca



Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Wellignton (Arias), Nonato (Calegari) e Yago; Luiz Henrique (Bobadilla), Caio Paulista (Gustavo Apis) e Fred (Abel Hernández). Técnico: Marcão.