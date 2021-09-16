Danilo Barcelos lamenta eliminação do Fluminense na Copa do Brasil - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Danilo Barcelos lamenta eliminação do Fluminense na Copa do BrasilFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/09/2021 16:35

Rio - Após a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Atlético-MG, somando no placar agregado para 3 a 1, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos publicou uma mensagem de apoio após a eliminação. O jogador cometeu o pênalti para o Galo que foi batido pelo atacante Hulk para abrir o placar.

Após a partida, o lateral-esquerdo foi para as redes sociais e publicou uma mensagem para lamentar a derrota. Por outro lado, destacou que o Tricolor saiu da competição com a cabeça erguida.

"Vamos seguir de cabeça erguida, sim, sem medo e muito menos com dúvida", disse o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, no Instagram.

Na próxima segunda-feira (20), o Fluminense enfrenta o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 28 pontos.