Luan Brito entre o pai Marco Brito e o empresário Fábio CostaDivulgação

Publicado 16/09/2021 17:36

O Fluminense renovou com mais uma promessa das divisões de base. Desta vez foi Luan Brito, artilheiro do sub-20 e filho do ex-atacante Marco Brito. Ele assinou contrato até 2024. O anterior era até o fim do ano que vem e agora a multa rescisória passou a ser de 50 milhões de euros (cerca de R$ 309 milhões).



"Passo a passo, o sonho vai se tornando realidade. O Fluminense acreditou em mim, e eu não poderia ser mais grato por renovar meu contrato com esse clube. Minha retribuição será com muito trabalho e entrega total em campo", escreveu o atacante de 19 anos em seu perfil no Instagram.



Um dos destaques da equipe sub-20 que disputará a final do Carioca da categoria, Luan Brito marcou 13 gols em 26 partidas na temporada.