Luan Brito entre o pai Marco Brito e o empresário Fábio CostaDivulgação
Artilheiro do sub-20 e filho de ex-atacante renova com o Fluminense
Jovem promessa de 19 anos comemorou o novo contrato
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Danilo Barcelos comenta eliminação do Fluminense e destaca: 'Vamos seguir de cabeça erguida, sim'
Lateral-esquerdo cometeu o pênalti para o Atlético-MG que foi batido pelo atacante Hulk
Sem Copa do Brasil, Fluminense busca recuperar jogadores para o Brasileiro
Tricolor teve muitos desfalques por problemas físicos nas últimas partidas
Após eliminação, Marcão afirma que Fluminense 'tentou de tudo' e fala sobre excesso de pênaltis na temporada
Tricolor foi eliminado para o Atlético-MG na Copa do Brasil
Luccas Claro lamenta eliminação do Flu, mas valoriza atuação: 'Saímos de cabeça erguida'
Zagueiro destaca a atuação de igual para igual contra o Galo, dono de um elenco poderoso
Guerreiro, Flu luta, mas se despede da Copa do Brasil com nova derrota para o Galo: 1 a 0
No Mineirão, Tricolor, com sete desfalques, começa melhor, mas a força e qualidade do elenco do Atlético fizeram a diferença no segundo tempo
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