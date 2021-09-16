Egídio possui contrato com o Fluminense até o fim de 2021 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Egídio possui contrato com o Fluminense até o fim de 2021Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/09/2021 19:49

Rio - O empresário Eduardo Uram, agente do lateral-esquerdo Egídio e de outros atletas do Fluminense, concedeu entrevista ao portal "NETFLU" e comentou que o Tricolor não o procurou ainda para discutir a renovação com o jogador de 35 anos, que possui contrato até o fim de 2021. Por outro lado, Uram não demonstra preocupação e destaca confiança com a cúpula tricolor.

"Não teve conversa nenhuma com o Fluminense, o clube não nos procurou para falar de renovação. De certo, é que ele tem contrato até o final do ano", disse o empresário Eduardo Uram, ao portal 'NETFLU'.



"Estamos tranquilos. Confiança não é a melhor palavra. O Egídio é um jogador que tem mercado. Não pensamos no tema [renovação] e não estamos preocupados com isso agora", concluiu.

Na próxima segunda-feira (20), o Fluminense enfrenta o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 28 pontos.