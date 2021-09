John Kennedy pode ganhar uma chance nesta segunda-feira contra o Cuiabá - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/09/2021 11:44 | Atualizado 19/09/2021 12:38

Rio - O Fluminense não poderá contar com Fred e André, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, para o confronto contra o Cuiabá, nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Pantanal, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além deles, os volantes Martinelli e Nonato são dúvidas para o duelo. A informação é do portal "UOL".

Neste caso, o volante Wallace, o meia-atacante Matheus Martins e o atacante John Kennedy, do sub-20, podem ter uma chance para serem relacionados pelo técnico Marcão. Os três jogadores são destaques da base do Tricolor e bastante pedidos pela torcida.

Por outro lado, de acordo com o portal "GE", Martinelli e Nonato treinaram na equipe titular no último treino e podem retornar ao meio-campo, ao lado do volante Yago Felipe. Caso algum deles voltem a sentir dores, a terceira vaga deve ser disputada pelos meias Jhon Arias e Cazares.

Para o ataque, Raúl Bobadilla pode assumir a vaga de centroavante, com Abel Hernández e John Kennedy sendo opção no banco de reservas. Em 19 partidas disputadas pelo profissional no Fluminense, o atleta de Xerém tem quatro gols. No sub-20, o atacante é destaque e marcou cinco gols nos últimos quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro da categoria de base.

Os desfalques certos do Fluminense seguem com Hudson, Ganso e Lucca, além de Gabriel Teixeira e Egídio que tem pequenas chances de retornar. Na tabela da Série A, o Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 28 pontos.