Luccas Claro admite necessidade do Fluminense recuperar pontos no returno - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Luccas Claro admite necessidade do Fluminense recuperar pontos no returnoFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/09/2021 10:44

Rio - O zagueiro Luccas Claro admitiu a necessidade do Fluminense ter que recuperar pontos perdidos no returno. Apesar de estar invicto há cinco partidas, o jogador espera manutenção da invencibilidade e mais atenção na sequência da temporada.

"A gente vem de uma boa sequência no campeonato, mas não podemos deixar isso nos satisfazer. Temos de buscar mais a cada dia. Sabemos da nossa qualidade. Deixamos escapar alguns pontinhos importantes no primeiro turno e agora precisamos recuperar. Mesmo fora de casa, esperamos fazer um grande trabalho, respeitando muito a equipe do Cuiabá. E a melhor forma de fazer isso é jogando bem e buscando a vitória", disse o zagueiro Luccas Claro.



Nesta segunda-feira (20), o Fluminense enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 20h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 28 pontos na tabela da Série A.