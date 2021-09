Volante Nonato agradou quando entrou no time do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/09/2021 17:27

Rio - Eliminado da Copa do Brasil, o Fluminense tem apenas o Brasileiro pela frente. O objetivo da equipe carioca é novamente disputar a Libertadores no ano que vem. Em entrevista ao site oficial do Tricolor, o volante Nonato afirmou que a classificação precisa ser encarada como um título pelo clube carioca.

"Esse é nosso foco. Não tenho dúvidas de que nosso time pode voltar à Libertadores. Toda eliminação deixa uma frustração, mas isso nós temos que transformar em força para que isso nos uma cada vez mais em busca desse objetivo. Temos totais condições de fazer um bom segundo turno de Brasileiro", afirmou.



Nonato, de 23 anos, chegou ao Fluminense no meio da temporada e vem agradando os torcedores do clube carioca. O empréstimo dele junto ao Internacional vai até o fim de 2022 e o Tricolor tem interesse em sua compra em definitivo.