Publicado 20/09/2021 19:12

O Fluminense está escalado para pegar o Cuiabá na Arena Pantanal, nesta segunda-feira, às 20h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Fred, o técnico Marcão optou por Bobadilla como homem de referência no ataque.

O Tricolor vai a campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nonato; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla.

Com 28 pontos, o Fluminense está na oitava colocação e precisa vencer se quiser continuar sonhando com a vaga na Copa Libertadores 2022. O Fortaleza, o último no G-4, está com 33 pontos