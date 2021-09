Daniel Alves está livre no mercado - Rubens Chiri/saopaulofc.net

Publicado 21/09/2021 13:42

Rio - Para onde vai Daniel Alves? Desde que o lateral assinou sua rescisão com o São Paulo, essa é a pergunta que os torcedores têm feito. Um dos possíveis destino pode ser o Fluminense, o qual o jogador pediu garantias financeiras para poder da sequência nas negociações. As informações são do portal "Netflu".

Vale lembrar que o Daniel Alves deixou o São Paulo justamente por um imbróglio envolvendo uma situação financeira. Depois de rescindir com o time paulista, o lateral ainda vai receber um valor milionário do clube - que foi negociado para ser pago de forma parcelada por cinco anos.



Outra exigência feita pelo jogador é de que terá liberdade para atuar em outras posições. Ele pode jogar na posição de origem, mas não quer ser obrigado a isso. A cúpula tricolor quer que ele venha para o clube para atuar na lateral, portanto, é mais um entrave na negociação

Aos 38 anos, Daniel Alves ainda quer disputar a Copa do Mundo de 2022, onde se for convocado, provavelmente será para atuar na lateral direita. Ele esteve na mesma função na conquista do ouro olímpico nos jogos do Japão. Ainda assim, não quer a obrigatoriedade de atuar nesta posição pelo Fluminense.

Quem quiser o experiente e multi-campeão no time também precisa correr contra o tempo. Daniel Alves só poderia ser inscrito ainda no Brasileirão e o prazo se encerra nesta sexta-feira.