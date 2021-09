Marcão assumiu no lugar de Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 21/09/2021 13:48

O frustrante empate em 2 a 2 com o Cuiabá impediu o Fluminense de entrar no G-6 e teve sabor agridoce para Marcão. Apesar da decepção com o tropeço após estar vencendo por 2 a 0, o treinador teve uma marca a celebrar: Ele igualou os 15 jogos de invencibilidade de Muircy Ramalho pelo Tricolor no Brasileirão.

Até então, o técnico campeão brasileiro de 2010 era o dono absoluto do recorde no clube. Mas Marcão o alcançou somando duas temporadas: a reta final de 2020, quando seu time ficou nove jogos sem perder, e a de 2021, com mais seis desde que assumiu no lugar de Roger Machado.



As duas únicas derrotas de Marcão nesta passagem pelo Fluminense foram pela Copa do Brasil, ambas para o Atlético-MG. Mas no Brasileiro, a sequência de 15 jogos de invencibilidade conta com nove vitórias e seis empates, um aproveitamento de 73,33%.



Já o Fluminense de Muricy, em 2010,ficou sem ser derrotado da quarta à 18ª rodada. No fim, acabou campeão. Outros nomes que fizeram história pelo Fluminense também estão na lista de invencibilidades: Abel ficou 11 rodadas sem perder em 2012 por duas vezes. E Cuca teve o mesmo número na arracanda histórica de 2009.



Veja os últimos 15 jogos do Fluminense com Marcão no Brasileiro*:

Brasileirão de 2020

Fluminense 1 x 0 Sport – Nilton Santos (16/01/2021)

Coritiba 3 x 3 Fluminense – Couto Pereira (20/01/2021)

Fluminense 2 x 0 Botafogo – São Januário (24/01/2021)

Fluminense 3 x 0 Goiás – Nilton Santos (31/01/2021)

Bahia 0 x 1 Fluminense – Fonte Nova (03/02/2021)

Fluminense 0 x 0 Atlético-MG – Maracanã (10/02/2021)

Ceará 1 x 3 Fluminense – Castelão (15/02/2021)

Santos 1 x 1 Fluminense – Vila Belmiro (21/02/2021)

Fluminense 2 x 0 Fortaleza – Maracanã (25/02/2021)

Brasileirão 2021

Fluminense 1 x 1 Atlético-MG – São Januário (28/08/2021)

Fluminense 2 x 0 Bahia – Maracanã (30/08/2021)

Fluminense 1 x 1 Juventude – Maracanã (02/09/2021)

Chapecoense 1 x 2 Fluminense – Arena Condá (07/09/2021)

Fluminense 2 x 1 São Paulo – Maracanã (12/09/2021)

Cuiabá 2 x 2 Fluminense – Arena Pantanal (20/09/2021)

* Levantamento divulgado pelo site oficial do Fluminense