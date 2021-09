Ganso é liberado pelos médicos para iniciar nova fase de recuperação - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 22/09/2021 16:49

Rio - Na última terça-feira, o meia Paulo Henrique Ganso, foi liberado pelos médicos após um mês da cirurgia no braço e está prestes a iniciar nova fase de recuperação na fisioterapia. O jogador sofreu uma fratura no braço direito no dia 19 de agosto, na eliminação do Fluminense para o Barcelona de Guayaquil, pelas quartas de final da Libertadores. A informação é do portal "GE".

Desde a semana passada, o meia frequenta o CT Carlos Castilho para realizar trabalhos físicos na academia e exercícios de musculação que não forcem o braço faturado. Nos próximos dias, sob a supervisão da fisiologia e departamento médico do Fluminense, ele estará liberado para iniciar nova fase de recuperação.

Ganso operou o braço direito no dia 23 de agosto com uma equipe fora do Tricolor, com especialidade em fratura dos membros superiores. O jogador colocou oito pinos para corrigir a fratura, apesar do clube não ter divulgado a previsão de volta aos campos.