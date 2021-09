André - Mailson Santana/Fluminense FC

AndréMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/09/2021 14:22

Rio - O Fluminense estendeu seu vínculo com o volante André por mais um ano. Portanto, o jogador que tinha contrato com o clube até 2023, terá validade até 2024. O acordo prevê uma multa rescisória de 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões na cotação atual), para o mercado exterior. As informações são do portal "Saudações Tricolores".

Aos 20 anos, o jovem volante foi recentemente integrado ao elenco profissional depois de quase ser emprestado ao rival Botafogo. Devido a lesão de Hudson, André ganhou mais espaço no time principal, conquistando a confiança da comissão técnica.

Vestindo a camisa do Fluminense, André já participou de 33 partidas, sendo 21 na temporada atual. O volante já marcou um gol pelo tricolor, no clássico contra o Flamengo, e deu uma assistência.