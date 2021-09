Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/09/2021 12:53

Com atraso e baixa participação dos conselheiros, o Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou as contas de 2020 na noite de quarta-feira. A reunião, apesar de ser por videoconferência, contou com 74 pessoas e teve apenas 40 votos: 37 a favor da aprovação e três contrários. O número total de conselheiros é 250.

As contas de 2020 foram impactadas pela pandemia de Covid-19 e o Fluminense teve um prejuízo de R$ 2,92 milhões. Foi o quinto ano seguido que o clube fecha no vermelho.

O Conselho Fiscal já havia emitido parecer favorável à aprovação, mas com algumas ressalvas. Na época, o Fluminense atribuiu o resultado à pandemia, que fez cair drasticamente a arrecadação com bilheteria e venda de jogadores.



A diretoria também argumentou que o passivo aumentou devido a um acordo com o elenco de 2020, para pagamento de alguns salários em 2021, o que de fato aconteceu. Outro fator foi o adiamento da premiação do Campeonato Brasileiro, entregue apenas em fevereiro.