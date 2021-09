Daniel Alves está livre no mercado - Rubens Chiri/saopaulofc.net

Publicado 23/09/2021 12:43

Rio - O destino de Daniel Alves pode ser selado ainda nesta quinta-feira. Após apresentar uma oferta pelo lateral na última terça, o Fluminense recebeu uma contraproposta do staff do jogador. As partes conversam para chegar em um acordo, com isso, Daniel Alves no momento está perto de defender o clube das Laranjeiras. As informações são do portal "ge.com".

O Fluminense precisa correr contra o tempo se quiser ter o lateral-direito no seu time. O prazo para a inscrição de novos jogadores no Campeonato Brasil se encerra nesta sexta-feira. Além do clube das Laranjeiras, outros três brasileiros e dois do exterior demonstraram interesse no jogador de 38 anos. Entre eles, Flamengo e Athletico-PR, entretanto, as conversas não avançaram.

A diretoria tricolor entende que não tem dinheiro no momento para competir com times mais ricos, como o Flamengo e os clubes de fora do país. Portanto, o Fluminense mostrou um projeto para ter o lateral-direito. O clube sabe do desejo do jogador em estar na Copa do Mundo de 2022, por isso apresentou um contrato mais longo, onde ele poderia jogar até os 40 anos, como Nenê.

No São Paulo, Daniel Alves tinha vencimentos de R$ 1,5 milhão mensais. Caso feche contrato com o Fluminense, ele teria que aceitar reduzir o salário em mais da metade do valor, mas que seria compensado com bônus por metas alcançadas.