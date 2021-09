Daniel Alves - Reprodução

Publicado 23/09/2021 14:10

Rio - O lateral-direito Daniel Alves está próximo de um acerto com o Fluminense. Apesar do nome de impacto do atleta que tinha no São Paulo um dos maiores salários do Brasil, o Tricolor não teve problemas financeiros com a sua chegada. O portal "NetFlu" detalhou o planejamento do clube carioca para a contratação do vetarano.

O folha salarial do Fluminense já teve alguns cortes recentes e passará por mais em breve. Nenê foi o primeiro a deixar o clube e a tendência é que Hudson e Abel Hernández devam seguir o mesmo caminho ao fim de 2021.

Outro atleta que não deve continuar é Egídio, que tem contrato até o final da temporada. De acordo com o site, com essa saídas o clube carioca vai economizar mais de R$ 1 milhão por mês. Esse valor é suficiente para bancar o salário de Daniel Alves. Haveria apenas um sacrifício maior nos primeiros três meses.



O Fluminense também aposta bastante na classificação para a Libertadores para conseguir uma receita maior visando à próxima temporada. O Tricolor deverá ter um orçamento maior para a montagem do elenco em 2022.