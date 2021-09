Daniel Alves pode ser o novo reforço do Fluminense - Rubens Chiri/saopaulofc.net

Publicado 23/09/2021 15:38

Rio - Após contraproposta e avanço nas negociações, o Fluminense está perto de anunciar a contratação do lateral-direito Daniel Alves. Nas conversas pelo jogador, o Tricolor ainda conta com o auxílio dos atletas Nino e Fred, ex-companheiros de Daniel na Seleção Brasileira. A informação é do portal "NETFLU".

Fred e Daniel Alves estiveram juntos na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Nino foi parceiro do ex-jogador do São Paulo na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

Os dois atletas do Fluminense vêm passando informações e falando sobre a rotina no clube, como salários e o ambiente para trabalhar diariamente.

O Fluminense intensificou as negociações pro Daniel Alves e apresentou mais uma contraproposta, que é considerada mais perto do pedido inicial por parte do atleta e de seus agentes. Daniel chegaria ao Fluminense com status de titular na equipe comandada por Marcão.