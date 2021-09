Daniel alves - reprodução instagram

Daniel alvesreprodução instagram

Publicado 23/09/2021 19:18

Em dia importante para a definição do futuro de Daniel Alves, a torcida do Fluminense invadiu as redes sociais do jogador com pedidos para que o lateral-direito acerte com o clube. Isso porque as conversas avançaram e há otimismo por parte do Tricolor, que espera fechar a negociação ainda nesta quinta-feira com o atleta livre no mercado desde a rescisão com o São Paulo.

No clube, os funcionários já estão de sobreaviso para um possível anúncio oficial. Caso haja um denominador comum, o Flu correrá para inscrever o atleta no Campeonato Brasileiro até esta sexta-feira, prazo limite. Como disputou apenas seis jogos pelo São Paulo, Daniel Alves ainda pode atuar por outro clube na mesma competição.



O Fluminense ficou praticamente sozinho no negócio entre os clubes brasileiros, já que as conversas com Flamengo e Athletico-PR esfriaram nos últimos dias. Sem poder pagar grandes salários, o Tricolor aposta em mais tempo de contrato e um projeto para seduzir o atleta, campeão olímpíco neste ano.

Desde que chegou ao São Paulo em 2019, Daniel Alves não repetiu os bons desempenhos que teve ao longo da carreira e acabou recebendo críticas da torcida, especialmente pelo alto salário de cerca de R$ 1,5 milhão (junto aos direitos de imagem). Foram 95 jogos, com dez gols marcados, além de 14 assistências. Ele conquistou o Campeonato Paulista, mas estava lesionado no segundo jogo da decisão.



Torcida do Fluminense está empolgada e invadiu o Instagram de Daniel Alves pedindo para acertar com o clube. Nos dias seguintes à proposta os tricolores já vinham pedindo, mas nas últimas horas aumentou #lanceFLU pic.twitter.com/OflN57QQB7 — Luiza Sá (@luizasabg) September 23, 2021