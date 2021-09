Raúl Bobadilla - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/09/2021 17:20

Rio - Com três gols nos últimos seis jogos, sendo apenas dois como titular, o atacante do Fluminense, Bobadilla tem se destacado nas ausências de Fred. Desde a volta de Marcão ao posto de treinador, o centroavante paraguaio tem ganhado mais tempo em campo, inclusive passando à frente do uruguaio Abel Hernández como primeiro reserva do camisa 9. Para manter o atleta, que está emprestado pelo Guaraní, do Paraguai, o Tricolor terá que desembolsar 150 mil dólares (cerca de R$ 790 mil na cotação atual). As informações são do portal "globoesporte.com".

Fred ainda se mantém, de forma disparada, a artilharia do Fluminense nesta temporada - já foram 17 bolas na rede em 35 partidas. Entretanto, fazendo uma análise sobre a eficiência dos atacantes tricolores em relação ao tempo em campo, o paraguaio se destaca. Bobadilla tem média de uma finalização a cada 33 minuto e de um gol a cada 150 minutos.

Para afeito de comparação, Abel tem a média uma finalização a cada 37 minutos e Fred a cada 47. Em relação aos gols, Fred tem uma média de 154 minutos, enquanto Abel tem 173.

Emprestado ao Flu junto ao Guaraní, do Paraguai, Bobadilla tem contrato até o fim do ano com o Tricolor. O centroavante ainda não foi procurado pela diretoria tricolor para falar sobre uma possível renovação. Mas caso seja de desejo do clube das laranjeiras a permanência do atacante, só basta exercer a opção de compra prevista no contrato.