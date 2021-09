Estádio Presidente Manoel Schwartz, em Laranjeiras - Reprodução

Publicado 24/09/2021 15:08

Rio - O Fluminense pode estar voltando para casa num futuro não tão distante. Em reunião do Conselho Deliberativo do clube, na última quarta-feira, o presidente Mário Bittencourt revelou que a reforma da sede das Laranjeiras contará com aporte financeiro da TIM, empresa que incentiva atualmente a equipe de vôlei do Tricolor. A informação é do site "NETFLU".

Segundo o mandatário, a verba da empresa de telefonia, que atualmente é injetada no projeto de voleibol, mas que foi realocada à Lei de Incentivo à Cultura, será utilizada no projeto de revitalização da sede das Laranjeiras, fazendo com que o clube arque com os custos da equipe que disputa a Superliga Feminina de Vôlei.

O Tricolor sonha em poder voltar a mandar alguns de seus jogos no bairro da zona sul carioca e isso pode acontecer já na temporada de 2023, caso o projeto esteja concluído até o início do ano.

O valor da reforma das Laranjeiras gira entre 10 a 12 milhões de reais, com a TIM arcando com cerca de R$ 5 milhões.