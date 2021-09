Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 24/09/2021 10:44 | Atualizado 24/09/2021 11:44

Rio - A torcida do Fluminense criou uma grande expectativa pela vinda de Daniel Alves, mas acabou frustrada. Mas nem tudo precisa ser visto de forma negativa. O Tricolor havia oferecido ao lateral aproximadamente R$ 700 mil de salário mais bonificações, dinheiro este que agora poderá ser usado para trazer reforços para o time em 2022. As informações são do portal "ge.com".

A diretoria tricolor ainda não traçou um orçamento para a próxima temporada, já que depende de quais competições o clube das laranjeiras irá fazer parte. No entanto, a cúpula já começou a fazer um esboço. Por exemplo, o valor oferecido a Dani Alves não tinha nenhuma parceria envolvida e contava com a folga na folha salarial gerada pela saída de Nenê. O meia recebia mais de R$ 300 mil, antes de ir para o Vasco.

Com o fim do ano se aproximando, também chegam ao fim o contrato de seis jogadores: Hudson, Egídio, Wellington, Abel Hernández, Bobadilla e João Lopes - terceiro goleiro do elenco. A diretoria do clube vai analisar caso a caso e dar início as conversas sobre as possíveis renovações só após o fim do Brasileirão. A tendencia, no entanto, é de que a maioria dos atletas não permaneçam no time.

O clube também está na expectativa da uma nova classificação para a Libertadores, o que pode aumentar o poder de investimento para a próxima temporada. Para se ter noção, por ter participado da competição neste ano, a folha salarial do clube saltou em 30%. Neste momento, o Fluminense está em oitavo lugar no brasileirão, com 29 pontos, um atrás do G6.