Fred retorna ao time após cumprir suspensãoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 25/09/2021 14:24

O Fluminense volta a jogar contra o RB Bragantino neste domingo, às 16h no Maracanã, em busca do G-6 do Brasileiro e da lembrança dos poucos bons momentos contra o adversário em 2021. O clube de Bragança Paulista costuma ser uma pedra no sapato tricolor, mas também foi responsável por uma das melhores vitórias do time na temporada. Entretanto, desde então, muita coisa mudou.

Este será o quarto encontro das equipes na temporada, com uma vitória para cada e um empate. No único confronto no Maracanã, o Fluminense venceu com, autoridade e boa atuação por 2 a 0, pela partida de ida das oitavas da Copa do Brasil. Esse foi o último grande momento do time tricolor comandado pelo então técnico Roger Machado.

Logo na sequência, o Bragantino venceu por 2 a 1 pela volta da Copa do Brasil, mas foi eliminado, e houve empate em 2 a 2 pelo Brasileirão, com o Fluminense marcando nos acréscimos. A essa altura, o Tricolor já não jogava bem e muita coisa mudou.

Desde aquele 2 a 0 no Maracanã, Roger Machado foi demitido e Marcão assumiu. Nenê foi para o Vasco, enquanto Gabriel Teixeira era titular, Luiz Henrique estava em baixa e André não tinha chances nos profissionais. Enquanto o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Bragantino está perto da final da Copa Sul-Americana.

Neste reencontro, o volante tornou-se peça importante no time tricolor e voltará a ser titular após dois jogos de ausência. Assim como André, Fred também retorna após cumprir suspensão.

O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.