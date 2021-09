Fred comemora o gol de número 155 na história do Brasileiro e que o deixou à frente de Romário, com 154 - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Fred comemora o gol de número 155 na história do Brasileiro e que o deixou à frente de Romário, com 154LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 26/09/2021 19:10

Rio - Neste domingo, o Fluminense bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcada pelo histórico gol de número 155 de Fred na competição, feito que o deixa atrás apenas de Roberto Dinamite, com 190. Mas o status de melhor em campo coube a Luiz Henrique, que celebrou o resultado e destacou a satisfação de jogar ao lado do ídolo Fred.



"Fico muito feliz de receber o craque do jogo, ainda mais das mãos do Fred, que é um cara que tem muita história no Fluminense. Agora é continuar trabalhando, sabíamos que o jogo de hoje ia ser muito difícil, mas lutamos até o final e saímos com a vitória", disse o 'Moleque de Xerém'.



O camisa 9, que chegou ao 195º com pelo Tricolor e ao 18º na temporada, agradeceu aos elogios e reiterou que o sentimento é recíproco em relação à joia de Xerém.

"Nos últimos seis jogos, o Luiz está sendo um dos jogadores mais importantes nossos. Ele está desenvolvendo muito, tenho falado que ele tem potencial não só para ser o melhor jogador do Fluminense, mas o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É um prazer estar jogando com um talento desses e sei que lá na frente vou poder falar para o meu filho, quando o Luiz estiver na seleção brasileira, que eu joguei com ele", disse Fred, que destacou a importância do recorde pessoal:

"Pela marca, fico feliz também porque recebi tanta mensagem, como a do Romário… Feliz por esse gol, por essa vitória e tomara que possam sair mais gols em mais jogadas".

Com a vitória, o Tricolor ficou na oitava colocação na tabela. No próximo domingo, o Fluminense encara o Santos, às 18h15, na Vila Belmiro.