Calegari volta a ser opção no FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 26/09/2021 11:44

O Fluminense terá três mudanças na equipe titular que enfrenta o RB Bragantino neste domingo, às 16h no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Além dos retornos de Fred e André, que estavam suspensos, Calegari assumirá a lateral direita no lugar de Samuel Xavier.

O lateral não foi relacionado porque sentiu dores na coxa esquerda no treino da sexta-feira e foi vetado. Quem segue fora da lista é Egídio, que voltou a treinar após dores na coxa direita, mas a comissão técnica optou por dar mais tempo para a recuperação. Já Abel Hernández ficou fora por opção de Marcão.



Para o retorno de André, Martinelli irá para o banco, e Nonato permanecerá na equipe titular. E Fred entrará no lugar de Bobadilla. Com isso, o Fluminense deve jogar com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.