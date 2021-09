Luiz Henrique marcou três gols nos últimos quatro jogos - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 25/09/2021 17:10

Em boa fase desde que Marcão assumiu o Fluminense, Luiz Henrique marcou três gols nos últimos quatro jogos. A confiança durante os jogos é outra depois das oscilações que o fizeram virar reserva por um período na temporada, mas agora o atacante espera manter as boas atuações, inclusive no duelo deste domingo, contra o RB Bragantino às 16h no Maracanã.

"Fico muito feliz de estar vivendo esse momento, de estar em evolução boa. Este vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai dar nosso máximo. Vamos jogar dentro de casa, o que nos ajuda muito e nos deixa ainda mais confiantes”, afirmou Luiz Henrique ao site oficial do Fluminense.



Mais à vontade em campo, o jovem atacante do Fluminense também tem feito sucesso nas redes sociais, com vídeos divertido no Tik Tok, em especial de coreografias. Essa descontração Luiz Henrique tem buscado levar a campo.



"A gente tem que saber quando é a hora da brincadeira e a hora séria. Essa descontração me ajuda muito, é importante também para relaxar", disse, prometendo chamar companheiros para os vídeos.



"Vai ser difícil alguém topar, mas vou desafiar. Quero ver".