Fred em ação contra o BragantinoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/09/2021 17:12

Ao abrir o placar na partida entre Fluminense e Bragantino, neste domingo no Maracanã, Fred voltou a fazer história. Ele chegou a 155 gols no Campeonato Brasileiro e superou Romário, que tem 154, como o segundo maior goleador da história da competição.

Agora, Fred só está atrás de Roberto Dinamite, que marcou 190 vezes. Em quarto lugar está Edmundo, com 153, e o quinto é Zico, com 135.



Aos 37 anos, o centroavante recentemente também se tornou o maior goleador da Copa do Brasil, ao lado de Romário, com 36 gols. Nesta temporada, Fred também alcançou outra marca na Libertadores: é o segundo brasileiro com mais gols na competição, com 25, ao lado de Palhinha.