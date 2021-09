Marcão comemora vitória do Fluminense, celebra invencibilidade e exalta marca histórica de Fred - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Marcão comemora vitória do Fluminense, celebra invencibilidade e exalta marca histórica de FredFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/09/2021 14:21

O Fluminense chegou ao sétimo jogo sem perder no Campeonato Brasileiro ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã. Apesar de iniciar com um ótimo primeiro tempo, a equipe caiu de ritmo na segunda etapa, sofreu um gol e viu o adversário fazer pressão. Após o confronto, o técnico Marcão exaltou a atuação do Tricolor, mas disse que os jogadores precisam se adaptar ao estilo de jogo dos rivais.

- Nossa equipe fez um grande jogo. Foi um primeiro tempo de muitas ações no último terço do campo. Estamos enfrentando uma equipe com muita qualidade, usam isso a seu favor. Estamos sempre tentando analisar cada momento. Sabíamos que eles iam arriscar e teriam que chegar no gol. Nossa equipe teria que encontrar soluções para sair. Os jogos tem se apresentado desta maneira, temos que fazer um movimento contrário. Hoje tivemos algumas substituições importantes, o Yago tomou pancada durante a semana e isso incomodou. Depois tivemos o Jhon Arias, depois mais duas para manter o time dinâmico e aceitando as propostas do jogo do adversário e chegando - analisou o treinador.

Com a vitória, Marcão chegou aos 16 jogos de invencibilidade em Brasileirão, levando em conta a passagem do ano passado, quando substituiu Odair Hellman. Campeão brasileiro em 2010, Muricy Ramalho teve 15 jogos sem derrotas naquela campanha.

- Temos que dividir tudo com a comissão técnica, estafe e os jogadores principalmente. Sempre brincamos com os meninos falando que nosso time é muito bom. Eles sabem dividir todos os momentos, de lazer, quando se fala de jogo, treino. Aqui formamos um grupo de homens maravilhosos, uma família. Tenho que dividir tudo isso com eles. Não conseguimos nada sozinhos, envolvemos todo mundo aqui. Tivemos a confiança do presidente e do Angioni e queremos permanecer mais tempo sem derrota. Estou feliz e honrado por escrever mais uma página no Fluminense - disse.



Quem viveu uma noite marcante foi o atacante Fred, que se tornou o segundo maior artilheiro da história do Brasileiro de forma isolada. O jogador, que voltou ao Tricolor na temporada passada, é o líder do Fluminense em gols, com 18, e tem sido importante dentro e fora dos gramados, sempre orientando os companheiros.

- É especial participar desse momento do Fred. É um líder nato, merece muito, é bom de vestiário e importante para os meninos. Ficamos felizes por presenciar isso. É muito fácil definir o Fred. Todo treinador sonha em ter um cara que entende o jogo, faz a leitura. Agora sem o torcedor conseguimos falar o atleta responde. Quando tem mais gente, alguns estádios tem os sons e não conseguimos passar a mensagem. Falamos muito durante a semana sobre o que podem fazer, como vencer, o Fred faz isso o tempo todo, está atento a tudo, chama os meninos, orienta. Essa mescla que conseguimos aqui com os jovens e essa experiência. Os garotos entendem que o Fred tem muita coisa para passar, abrem o ouvido, e executam. Nos ajuda no processo. É muito importante - exaltou.

Com o resultado, o Fluminense chega a 32 pontos e segue na oitava posição, um atrás do Corinthians, que abre o G6. Na próxima rodada, o Flu vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, no domingo, às 18h15.

- A todo momento, a entrega, desde o momento que saímos das outras competições eles entenderam que tínhamos que dar tudo pelo Brasileiro. Tem confiança dos dois lados e isso nos torna muito fortes. Vamos continuar trabalhando demais, entendemos o momento do descanso, mas também dos treinamentos. É jogo a jogo. Voltamos agora aos treinamentos, vamos pensar no próximo adversário, o que eles tem de bom, o que podemos fazer. Vamos deixando a calculadora para frente. Vamos fazer o melhor que podemos em cada jogo, se mantivermos a boa performance vai ter uma situação bem legal para todos - finalizou.