Marcão assumiu o Fluminense no lugar de Roger Machado - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 27/09/2021 12:49

As críticas da torcida pelas atuações continuam, mas os números estão a favor de Marcão, que na curta carreira já entrou para a história do Fluminense. Com a vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, ele tornou-se o treinador com a maior invencibilidade pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro, chegando a 16 jogos sem perder, superando os 15 de Muricy Ramalho.

O recorde foi conquistado em duas campanhas. Os primeiros nove jogos de invencibilidade vieram na reta final do Brasileirão de 2020, curiosamente todos disputados neste ano. Depois, Marcão voltou a ser auxiliar no início da temporada de 2021 e retornou ao comando após a demissão de Roger Machado.

Desde então, o Fluminense não perdeu no Brasileiro de 2021 em sete rodadas (quatro vitórias e três empates), voltando a brigar pelo G-6. E agora, Marcão pode superar até mesmo o recorde do clube.



Afinal, o Fluminense só conseguiu ficar invicto por 16 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, contando as edições de 1984 (quando foi campeão) e 1985. Naquela sequência, o Tricolor teve dois treinadores: Carlos Alberto Parreira e Carlos Alberto Torres. Isso pode acontecer no próximo domingo, contra o Santos na Vila Belmiro.



"A gente tem que dividir isso tudo com a comissão, todo estafe e os jogadores, principalmente. Nosso time é muito bom, eles sabem dividir todos momentos, de lazer, quando se fala de jogo, de treino, então aqui formamos grupos de homens maravilhosos. Formamos realmente uma família. Certamente ninguém consegue nada sozinho. Envolvemos todos. Estou lisonjeado e honrado de escrever página nesse nosso Fluminense", celebrou Marcão.





Veja os jogos de invencibilidade do Fluminense com Marcão no Brasileiro:

Brasileirão de 2020

Fluminense 1 x 0 Sport – Nilton Santos (16/1/2021)

Coritiba 3 x 3 Fluminense – Couto Pereira (20/1/2021)

Fluminense 2 x 0 Botafogo – São Januário (24/1/2021)

Fluminense 3 x 0 Goiás – Nilton Santos (31/1/2021)

Bahia 0 x 1 Fluminense – Fonte Nova (03/2/2021)

Fluminense 0 x 0 Atlético-MG – Maracanã (10/2/2021)

Ceará 1 x 3 Fluminense – Castelão (15/2/2021)

Santos 1 x 1 Fluminense – Vila Belmiro (21/2/2021)

Fluminense 2 x 0 Fortaleza – Maracanã (25/2/2021)



Brasileirão 2021

Fluminense 1 x 1 Atlético-MG – São Januário (28/8/2021)

Fluminense 2 x 0 Bahia – Maracanã (30/8/2021)

Fluminense 1 x 1 Juventude – Maracanã (2/9/2021)

Chapecoense 1 x 2 Fluminense – Arena Condá (07/9/2021)

Fluminense 2 x 1 São Paulo – Maracanã (12/9/2021)

Cuiabá 2 x 2 Fluminense – Arena Pantanal (20/9/2021)

Fluminense 2x1 Bragantino - Maracanã (26/9/2021)