Publicado 27/09/2021 15:23

Rio - Fred se tornou no último domingo o segundo maior artilheiro da história do Brasileiro, porém, esta não foi a única marca importante que o goleador alcançou ao balançar as redes contra o Bragantino. O gol que foi o 18º do centroavante na temporada fez com que o ídolo alcançasse uma marca igual a do ano de 2010, quando foi campeão do Brasileiro pela primeira vez pelo Fluminense.

Naquela ocasião, Fred fez 18 gols na temporada. O jogador ainda tem pela frente no máximo 16 jogos e mesmo que não atue em todos, o que é bem provável, terá ainda algumas partidas para ultrapassar o número de bolas nas redes de 2010.



Em 2010, ano em que o Fluminense conquistou o seu terceiro título do Brasileiro, Fred viveu uma temporada de lesões. Ao todo, o atacante entrou em campo em apenas 28 partidas. Em 2021, que pode ser a última temporada completa do ídolo tricolor, ele já entrou em campo em 36 oportunidades.

Fred é considerado um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Ele tem 195 gols e é o segundo maior artilheiro do clube. Aos 37 anos, o atacante deverá encerrar a sua carreira no meio do ano que vem, quando termina o seu contrato com o Tricolor.