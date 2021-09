Luiz Henrique marcou três gols nos últimos quatro jogos - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Luiz Henrique marcou três gols nos últimos quatro jogosFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - O atacante Luiz Henrique vem vivendo um grande momento com a camisa do Fluminense. Após marcar quatro vezes nos últimos cinco jogos, o jovem deseja conquistar mais com o Tricolor. Assim como seus companheiros, o atleta ressaltou o principal objetivo do clube das Laranjeiras na atual temporada.

"Nosso time está muito unido. Cada jogo nosso já é uma Libertadores, é uma decisão. São jogos difíceis e a gente sabe disso, mas estamos dando nosso máximo para voltar à Libertadores e colocar o Fluminense lá em cima, pois esse time merece muito", afirmou em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Elogiado por Fred, Luiz Henrique retribuiu a gentileza e falou sobre como se sente atuando ao lado de um dos grandes jogadores da história do Fluminense.

"Eu aprendo muito com ele. É um cara muito experiente, que é muito fanático pelo Fluminense e que a torcida adora. No dia a dia ele passa muita orientação para a gente (ele e Caio Paulista), fala para jogar junto com ele, que quando ele tiver a bola e fizer o pivô, ele vai dar a bola em nós, vai fazer a gente ser feliz. Temos que continuar trabalhando e ouvindo muito o que ele tem a dizer que, assim, vamos crescer muito e conquistar muitas coisas boas", contou.