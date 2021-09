Fred comemora o gol de número 155 na história do Brasileiro e que o deixou à frente de Romário, com 154 - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 28/09/2021 13:46

Rio - Ídolo e capitão do Fluminense, o atacante Fred saiu em defesa do volante Martinelli nas redes sociais. O jovem foi criticado por alguns torcedores devido as recentes más atuações do jogador. O camisa 38, inclusive, começou no banco, na partida contra o Bragantino, no último domingo.

Na postagem em que o camisa 9 respondeu, o texto também defendia o jogador e afirmava que Martinelli "irá voltar ao seu alto rendimento" e explicou que momentos de instabilidade, principalmente em jovens atletas, é normal. Nos comentários, Fred fez questão de destacar:

"Esse (Martinelli) é simplesmente o mais completo de todos. Esquece! Pense num jogador pronto. Só que jogou 45 jogos seguidos… Aí nem robô, uai!", defendeu o atacante.