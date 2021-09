Egídio possui contrato com o Fluminense até o fim de 2021 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Egídio possui contrato com o Fluminense até o fim de 2021Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/09/2021 14:29

Rio - Já de olho na montagem do elenco para 2022, o Fluminense iniciou o mapeamento do mercado de transferências em busca de novos reforços. Mesmo com dois jogadores com confiança interna, Danilo Barcelos e Egídio, o Tricolor das Laranjeiras definiu a lateral-esquerda como uma das prioridades para o próximo ano. A informação é do site "NETFLU".

De acordo com a publicação, a tendência é de que Egídio não assine a renovação contratual com o Fluminense, deixando um espaço a ser preenchido no setor.

Além da situação de Egídio, Marlon, que vem sendo elogiado nos treinamentos pelo técnico Marcão, está longe de ser unanimidade no Tricolor. O destino do lateral-esquerdo no próximo ano ainda não está definido.

A diretoria do Fluminense definiu como prioridade a contratação de uma peça para o lado esquerdo do campo e deve intensificar a busca nas próximas semanas.