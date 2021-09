Fred, atacante do Fluminense - Lucas Mercon

Rio - Em entrevista ao "Canal do Victor Lessa", o volante André rasgou elogios ao atacante Fred e destacou que "se ainda estou aqui, é por causa dele". O jogador comentou também sobre a relação com o ex-técnico do Fluminense, Roger Machado, e negou qualquer atrito com o treinador.

"O Dom faz papel de um pai para nós. Foi o cara que mais me ajudou nesse período. Conversamos bastante. Se estou aqui, acho que é por causa dele. Está sempre conversando, dando conselhos. Além de fazer gols e jogar muito bem, fora de campo é excepcional, sem palavras", disse o volante André, em entrevista ao canal do Victor Lessa.



"Isso acontece em todo o lugar, às vezes vai chegar um treinador que não vai gostar do jogador. Quando acontece, o primeiro é procurar outro clube. Não deixei de treinar. Nunca tive discussão com ninguém. Foi questão de escolha, o elenco é qualificado. Nunca deixei de treinar, chegar cedo no CT, frequentar academia. Independentemente da situação. Infelizmente, teve a lesão do meu amigo Hudson, que me ajuda muito", concluiu o volante André, em entrevista ao canal do Victor Lessa.