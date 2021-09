Após quatro meses de cirurgia, Hudson destaca boa recuperação - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/09/2021 17:47

Após sofrer uma grave lesão em maio com a camisa do Fluminense, o volante Hudson vem progredindo na recuperação. O jogador precisou passar por uma cirurgia para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Quatro meses depois, o atleta, emprestado pelo São Paulo até dezembro deste ano, se mostra otimista. Em transição, há uma expectativa que os primeiros trabalhos correndo no campo sejam apenas no próximo mês. Ainda não há previsão de retorno com bola.



- Completei quatro meses de cirurgia no último dia 19. Tem sido um período de muita superação, fé e determinação para poder voltar bem e em ótimas condições. Tenho me dedicado bastante ao tratamento e tenho certeza que voltarei ainda mais forte. Ainda faltam alguns meses para retomar os trabalhos no campo, mas o importante é que a recuperação está indo bem e sem nenhum tipo de surpresas. Por enquanto, sigo torcendo de fora pelos meus companheiros e tentando passar coisas boas para que eles consigam seguir no caminho das vitórias e o Fluminense faça uma grande reta final de Brasileirão - disse o jogador em contato com o L!.

Ao final do ano, Hudson fica sem contrato tanto com o Flu quanto com o São Paulo. Por isso, ficaria livre no mercado. Ele ainda não discutiu qualquer renovação com o Tricolor, seja para retornar aos gramados e atuar pela equipe ou apenas para terminar o período de recuperação.

Hudson vinha sendo reserva do Flu desde a reta final da última temporada, quando perdeu a vaga para Martinelli. Mesmo assim, o Flu renovou o contrato de empréstimo com o jogador, que recebeu a notícia de que não seria aproveitado pelo São Paulo. Para a posição, além do jovem criado na base, o Tricolor conta atualmente com Wellington e Nonato, ambos contratados nesta temporada, além de Yago Felipe e André.

A lesão aconteceu no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no dia 2 de maio, contra a Portuguesa. A partida terminou empatada em 1 a 1 e, no fim, o Fluminense chegou à decisão da competição, mas foi derrotado pelo Flamengo.

O volante fez 43 jogos e um gol pelo Fluminense na última temporada. Hudson pertence ao São Paulo desde 2014, mas em 2017 também foi emprestado ao Cruzeiro. No ano seguinte, retornou e foi um dos principais nomes da equipe, mas perdeu espaço em 2019.