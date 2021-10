Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Meçon/Fluminense

Publicado 30/09/2021 16:24

Rio - A diretoria do Fluminense já começou a traçar o perfil dos reforços que querem trazer para as Laranjeiras na próxima temporada. A ideia da cúpulo tricolor é investir mais em atletas fortes fisicamentes, que aliem técnica a experiência, evitando assim, trazer jogadores caros e que sejam "medalhões". As informações são do portal "NetFlu".

Vale ressaltar que isso não é algo que será imutável, apenas é desejo da diretoria evitar este tipo de jogadores. O foco serão atletas que possam somar ao elenco, que caso dispute a "Pré-Libertadores", vai ter que encarar uma maratona de jogos.

Em 8º na tabela do Brasileirão, o Flu segue na briga por uma vaga no G6, que pode até aumentar. Mas para a chegada de novos atletas, a diretoria tricolor avalia a saída de jogadores com contrato que se encerram no fim deste ano, como João Lopes, Egídio, Wellington, Hudson, Abel Hernández e Bobadilla.