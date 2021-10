Fred - Lucas Mercon / Fluminense

01/10/2021

Rio - Com a final da Sul-Americana entre Bragantino e Athletico-PR e a decisão da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, a Série A deverá ter nove clubes disputando o maior torneio da América do Sul no ano que vem. Com os títulos brasileiros nas competições sul-americanas (que dão direito a classificação para a principal competição de clubes do continente em 2022) e também devido a vaga que tem direito o campeão da Copa do Brasil (Os semifinalistas da competição nacional também ocupam no momento as nove primeiras colocações do Brasileirão), o G-6 deverá acabar se transformando em G-9. A notícia é boa para o Fluminense que deseja retornar para a Libertadores no ano que vem e não precisará de uma pontuação tão alta para conseguir esse objetivo.

No ano passado, o Athletico-PR terminou o Brasileiro na nona colocação com 53 pontos. Para alcançar esta pontuação, o Fluminense precisa de sete vitórias nos 16 jogos que fará até o fim da competição. Para isso acontecer, basta ter aproveitamento de 100% nos jogos que fará com mandante contra equipes de fora do Rio, podendo com isso, perder todos os jogos fora de casa e também o clássico contra o Flamengo.



No momento, o Fluminense ocupa a oitava posição, caso a mantenha, muito provavelmente irá se classificar para a Libertadores do ano que vem. Porém, o Tricolor também alimenta a esperança de conseguir uma posição melhor na tabela e também lutar por uma vaga direta na principal competição de clubes do continente. No momento, o clube carioca está a apenas quatro pontos do terceiro colocado, o Fortaleza.

O clube cearense, inclusive, será o adversário do Fluminense na próxima quarta-feira, no Maracanã. O Tricolor teve adiado o seu jogo que aconteceria fim de semana contra o Santos, na Vila Belmiro. Depois do Fortaleza, o clube carioca recebe o Atlético-GO. Essa sequência de jogos em casa é bastante importante para o time de Marcão se aproximar do seu principal objetivo na temporada.