Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 01/10/2021 19:22

Rio - Nesta sexta-feira (1), o zagueiro Higor, de 22 anos, entrou em acordo com o Fluminense para antecipar a saída do clube carioca. O contrato do jogador, revelado nas categorias de base do Tricolor, encerrava em dezembro. Anteriormente, o atleta estava integrado ao sub-23 e agora vai jogar no Sabah, do Azerbaijão. A informação é do portal "GE".

O zagueiro chegou ao Fluminense em 2018, e foi titular na categoria sub-20. No ano passado, Higor teve o contrato renovado por mais uma temporada e foi integrado ao sub-23. Após jogar 13 partidas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2020, o atleta perdeu espaço no time de 2021 após a promoção de Luan Freitas para a categoria e disputou apenas dois jogos.

Nesta temporada, o zagueiro foi titular em uma partida, na derrota por 3 a 0 para a Portuguesa-RJ, na segunda rodada do Campeonato Carioca. Entre 2020 e 2021, o jogador ficou no banco de reservas em nove jogos do profissional, sendo seis no Estadual e duas na Série A.