Fluminense voltará a jogar no MaracanãDaniel Castelo Branco

Publicado 01/10/2021 14:56

Com a liberação para receber 20 mil pessoas na partida de quarta-feira no Maracanã, contra o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense iniciará a venda de ingressos neste sábado, às 10h (para o plano de sócio-torcedor Tricolor de Coração). O serviço será somente pela internet, até 13h do dia 6. Os valores variam de R$ 40 a R$ 300, mas podem ser menores de acordo com o plano de sócio-torcedor.



O clube também divulgou informações importantes sobre os protocolos que devem ser seguidos pelos tricolores que desejam entrar no Maracanã. Quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e não está atrasado em relação à segunda, poderá assistir ao jogo, assim como quem tomou a segunda ou única dose, assim como a de reforço.

Entretanto, os torcedores deverão realizar testagem a partir de 48 horas antes do evento, por meio de teste de antígeno de SARS-CoV-2 por swab e todos devem usar máscara no estádio.



Sobre os ingressos

Sócios terão desconto de 30% a 100% no valor do ingresso, de acordo com os planos. O desconto extra para os associados que se mantiveram ativos durante a pandemia será aplicado somente em jogos em que o público estiver liberado para 100% da capacidade do estádio.



Setor Sul



Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 56



Não-Sócios

- Inteira - R$ 80

- Meia-entrada - R$ 40



Setor Leste Inferior



Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 25

- Guerreiro – R$ 70



Não-Sócios

- Inteira - R$ 100

- Meia-entrada - R$ 50



Maracanã Mais



Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021, Pacote Futebol, Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 182,50



Não-Sócios

- Inteira - R$ 300

- Meia-entrada - R$ 182,50



Abertura das vendas

Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – 02/10 (Sábado), às 10h

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 02/10 (Sábado), às 14h

- Guerreiro – 02/10 (Sábado), às 18h

Vendas em www.fluminense.com.br/portaldosocio, na aba “Check-In”



Não-Sócios: 02/10 (Sábado), às 20h

Vendas em fluminensefc.futebolcard.com