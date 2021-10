Clube da Série A entra com ação e Justiça lança intimação para Fred pagar R$ 23 milhões - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 01/10/2021 15:04 | Atualizado 01/10/2021 16:00

Rio - Na última quinta-feira (30), o processo do Atlético-MG ingressou no Tribunal de Justiça do Rio, e houve o despacho de intimação para o atacante Fred quitar R$ 23.261.447,43 com o ex-clube. Desde o início de 2018, o Galo cobra o jogador pelo pagamento de uma multa em valor original de R$ 10 milhões.



Na ocasião, o atleta rescindiu com o Atlético e, em seguida, acertou com o Cruzeiro. A decisão do juiz da 43ª vara cível do Rio de Janeiro, intimou o Fred a pagar "no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e a fixação de honorários advocatícios em igual".

Em seguida, o magistrado comunica que a sentença arbitral (CRND), produz os mesmos efeitos que uma decisão final do Poder Judiciário. A multa da qual o clube mineiro quer receber se transformou em um título executivo.

No Fluminense, o jogador foi acionado pelo Atlético-MG na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD). Na ocasião, perdeu a causa e recorreu em segunda instância Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA). Por outro lado, o jogador acionou também o Alvinegro na Justiça do Trabalho, requisitando a irregularidade da decisão da CNRD. Além disso, solicitando R$ 2 milhões, ainda em atualização, de dívida laboral.

Após vencer as disputas, o Atlético-MG foi encaminhado para um novo âmbito judiciário. Entre os R$ 23 milhões cobrados, há o percentual destinado aos "honorários sucumbenciais", que será um valor dentro da dívida repassado aos advogados que defenderam o clube mineiro.

O ex-vice presidente do Atlético-MG, Lásaro Cândido, se manifestou em suas redes sociais sobre o caso do jogador, comunicando que o valor da dívida estava entre os R$ 23 milhões.

"Deixei o caso Fred pronto para execução na CNRD e justiça comum. Corrigindo o valor do débito pelos índices fixados na decisão final da CNRD favoráveis ao GALO, o valor atual da dívida do Fred aproximadamente em 23 milhões. Mas repito: hoje não mais atuo processualmente no caso! Fim!", disse o ex-vice presidente, Lásaro Cândido.