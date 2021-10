Fluminense não tem torcedores em seus jogos desde março de 2020 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 01/10/2021 12:20

Rio - O reencontro entre o Fluminense e seus torcedores têm data marcada. A prefeitura aprovou o protocolo de saúde enviado pelo clube e autorizou a reabertura dos portões e a volta da torcida para a partida de quarta-feira. A informação foi do repórter Victor Lessa, da Rádio Globo.

A partida contra o Fortaleza, no Maracanã, válida pela 24ª rodada do Brasileirão vai marcar a volta da torcida tricolor aos estádios. O Fluminense não tem torcedores em seus jogos desde março do ano passado, quando a pandemia do covid-19 começou.

O presidente do clube, Mário Bittencourt, marcou entrevista coletiva para esta sexta-feira, às 13h, para falar sobre o retorno dos torcedores aos jogos do Fluminense.