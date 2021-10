Nonato - Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Quando Nonato chegou ao Fluminense, o clube das Laranjeiras estava disputando uma maratona de jogos em três competições. Com tantas partidas e pouco tempo disponível para outras atividades, o volante sequer foi apresentado de forma oficial no clube, já que dois dias depois de ser contratado, ficou como opção no banco de reservas na partida contra o Criciúma, pelas oitava de final da Copa do Brasil.

Dois meses depois de sua chegada, Nonato conquistou a vaga de titular absoluto no time comandado por Marcão e vem se destacando. O primeiro gol ainda não saiu, já que o VAR anulou sua finalização para as redes contra o Cuiabá, porém, o camisa 8 já deu duas assistências com a camisa tricolor. Porém, além da correria nos primeiros dias de clube, o jovem, de 23 anos, enfrentou uma situação complicada logo que chegou no clube carioca.

"Confesso que deu um frio na barriga, não vou mentir. Porque ele vinha falando comigo. Eu tive uma sequência de 15, 16 dias que não podia ir para o jogo: eram dois jogos de Libertadores (ele não estava inscrito) e um contra o Internacional no meio (não podia jogar por força de contrato). Tanto é que aconteceu a demissão do Roger nesse meio tempo, e acabei não tendo minutos com ele. O cara que me pediu, conversava comigo, me dava moral no dia a dia. Assim que fiquei sabendo que ele iria embora, deu aquele: "Caramba, por que as coisas não estão dando certo para mim?", disse.

No entanto, com o tempo, Marcão bateu um papo com o volante e tudo ficou mais tranquilo. ""Era tudo muito incerto naquele momento, mas depois a poeira baixou, o Marcão conversou comigo e vem me utilizando desde que ele entrou. E fico muito feliz com a sequência que venho recebendo. Todo jogador precisa de sequência e confiança, é isso que estou tendo e podendo apresentar o melhor que posso dar. Não só nos jogos, como no dia a dia. Isso não é papo furado, é a verdade. Estou buscando meu espaço e tentando dar continuidade nesse trabalho que está sendo bem bacana", disse.

Com contrato até o fim de 2022, o jogador está nos planos da diretoria para ser adquirido em definitivo. Ao abordar a sua escolha pelo Fluminense, Nonato se disse bastante seguro e sem qualquer tipo de dúvida.

"E apareceu essa oportunidade do Fluminense. Eu já vinha acompanhando o time no decorrer do ano, todo mundo já vinha falando, na época estava nas três competições e era um futebol legal de ver jogar. Eu pelo menos achava um time com qualidade, e isso pesou muito para eu vir para cá. É um time de tradição, você falar que jogou na carreira no Fluminense não é todo mundo que consegue. Isso pesou muito: a camisa, o ano que vinha fazendo... Então não foi uma escolha difícil de fazer, não (risos)", contou.