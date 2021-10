Fluminense terá torcida para a partida contra o Fortaleza - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/10/2021 10:43

Rio - O Fluminense anunciou no último sábado a abertura da venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O jogo, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, também marca o reencontro entre o time das laranjeiras e seus torcedores.