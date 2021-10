David Duarte - Reprodução

Publicado 02/10/2021

Rio - O Fluminense já começou a se reforçar para a próxima temporada. O jornalista André Isac, da Rádio Sagres, de Goiás, participou de uma entrevista com o repórter da Rede Globo, Victor Lessa, que cobre o Fluminense na emissora de rádio, e confirmou o acerto do zagueiro David Duarte com o clube das Laranjeiras.

"Torcedor do Fluminense vai ter oportunidade de ter um novo jogador a partir da próxima temporada e esse jogador será o zagueiro David Duarte, revelado pelo Goiás. O contrato dele está vencendo, termina em 31 de dezembro desse ano, e a partir de 1º de janeiro, ele será jogador da equipe do Fluminense. A informação que eu tenho é de que está tudo acertado. Essa transferência já poderia ter acontecido no início do ano, mas o Goiás não quis. O Goiás tem um histórico de ser intransigente em determinadas negociações. Ele coloca o preço, se não der ele não vende", afirmou.

O desejo do Fluminense pelo defensor é antigo e parte desde o começo do ano. O Fluminense e o jogador chegaram a um acerto na base salarial, mas o Goiás acabou não liberando o atleta. Recentemente, o Jornal O Dia com exclusividade informou que o clube carioca iria fazer uma oferta para o jogador em breve

David Duarte tem 26 anos e é um dos destaques do atual elenco do Goiás. Cria das categorias de base do Esmeraldino, o zagueiro surgiu no time profissional em 2015. A sua melhor temporada foi em 2018, quando disputou 55 partidas e fez quatro gols. Neste ano, já foram 32 jogos, um gol e uma assistência.