30/09/2021

A temporada 2021 ainda não chegou ao fim, mas o Fluminense já começou a planejar a disputa do próximo ano. De olho em 2022, o Tricolor voltou a demonstrar interesse no zagueiro David Duarte, do Goiás, e irá apresentar uma nova oferta ao jogador nos próximos dias.

Essa não é a primeira vez que o Fluminense tentará a contratação de David Duarte. No começo do ano, o Tricolor chegou a um acordo com o defensor, mas esbarrou nos obstáculos que o Goiás impôs para liberar o atleta. Na ocasião, a diretoria esmeraldina, conhecida no futebol brasileiro por ser muito difícil nas negociações, pediu R$ 4,5 milhões à vista para topar a transação.

O Fluminense, portanto, acabou desistindo do jogador naquele momento, mas o manteve no radar. Agora, a cúpula tricolor decidiu internamente que fará mais uma nova investida e já tem a estratégia definida: mantendo as bases salariais combinadas na primeira negociação com um contrato longo.

Como o vínculo de David Duarte com o Goiás vai até dezembro e ele já decidiu que não irá renovar, o jogador está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O defensor enxerga uma ida ao Fluminense como uma boa escolha para a sua carreira, como o próprio disse em entrevista ao Jornal O Dia, em março deste ano.

"O meu interesse é jogar pelo Fluminense, gostei do projeto apresentado, mas não quero deixar o Goiás, clube que eu tenho uma linda história, pela porta dos fundos. Não posso falar muitos detalhes, mas o Goiás quer receber valores maiores dos que foram oferecidos pelo Fluminense. Torço para que tudo se ajeite. Como eu disse, tenho o desejo de jogar pelo Fluminense, mas não faz sentido me segurarem tanto, pois meu contrato é curto e não tenho e nem terei conversas para renovar."

David Duarte tem 26 anos e é um dos destaques do atual elenco do Goiás. Cria das categorias de base do Esmeraldino, o zagueiro surgiu no time profissional em 2015. A sua melhor temporada foi em 2018, quando disputou 55 partidas e fez quatro gols. Neste ano, já foram 32 jogos, um gol e uma assistência.

Versátil, David Duarte atua pelos dois lados do setor defensivo e tem a jogada aérea e a saída de bola como as suas principais virtudes.