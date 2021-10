Luan Freitas posa para foto após mais um título pelo Sub-20 do Fluminense - Reprodução Twitter Luan Freitas

Publicado 30/09/2021 19:44

O contrato de Luan Freitas com o Fluminense vai até novembro de 2022, e a diretoria tricolor já abriu negociação para renovar o compromisso. Segundo apurou a reportagem, duas propostas foram apresentadas ao estafe do defensor, mas as partes ainda não chegaram a um denominador comum em relação a salário.

O tempo do novo contrato não é entrave. Tanto Fluminense quanto o jogador topam estender por mais dois anos o vínculo. Inclusive, Luan disse aos seus representantes que o desejo dele é renovar para conseguir ganhar oportunidades no time profissional tricolor.

Recentemente, o Al Shabab sondou Luan Freitas, mas a resposta do jogador dada aos empresários é de que o desejo é ficar mais tempo no Fluminense. Com isso, o time dos Emirados Árabes nem sequer fez proposta oficial ao defensor.

Luan Freitas tem apenas 20 anos e é cria das categorias de base do Fluminense. Com passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, o defensor possui passaporte português, algo que facilita clube europeu a tentar a contratação dele.

Nesta quinta-feira, Luan ganhou mais um título pelo Sub-20 do Fluminense. Atuando de titular e capitão, o Tricolor venceu o Flamengo por 4 a 2 (no agregado) e conquistou o Campeonato Carioca da categoria. O defensor foi um dos destaques do Tricolor.